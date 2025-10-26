В Саратовской области ищут уборщицу вахтами с высшим образованием на зарплату от 100 тысяч

В Саратовской области появилась необычная вакансия от крупной компании: на работу требуется уборщица, обладающая личным автомобилем и высшим образованием.

Согласно размещенному объявлению, деятельность будет осуществляться в одном из сел Энгельсского района на территории строящегося объекта. В обязанности сотрудницы будет входить поддержание чистоты в служебных помещениях, включая санитарные зоны (туалеты и душевые). Среди ключевых требований к соискателю — наличие опыта работы не менее двух лет, среднего или высшего образования, а также собственного автомобиля. Предлагается вахтовый метод работы графиком 30/30 дней. Заработная плата указана в размере 54 800 рублей за половину вахтового цикла (30 дней).

Со стороны работодателя гарантировано официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой, компенсация расходов на медицинский осмотр и проезд, а также предоставление жилья в общежитии.

Анализ сайта с объявлением показывает, что всего размещено более 300 вакансий для уборщиков помещений, многие из которых предполагают вахтовую работу в других регионах. В Саратовской области местные работодатели в среднем предлагают «менеджерам по чистоте» заработную плату от 30 до 50 тысяч рублей в месяц.

Ольга Сергеева