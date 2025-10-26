Прокуратура региона выявила две незаконные парковки во дворах саратовских многоэтажек

Жители Октябрьского района Саратова пожаловались на незаконные автопарковки.

По результатам личного приема, который провел прокурор Саратовской области Сергей Филипенко, в региональном центре выявлены факты незаконного ограничения доступа во дворах многоквартирных домов. Поводом для проверки стало обращение жителя Октябрьского района.

Прокурорская проверка установила, что на придомовых территориях двух многоэтажек, где форма собственности на землю не была разграничена, самовольно разместили парковочные блокираторы и оградительные столбики с цепями. Эти конструкции создавали препятствия для свободного движения людей и транспорта.

Как отметили в надзорном ведомстве, никаких разрешительных документов на установку этих ограждений предъявлено не было. По итогам проверки прокурор направил официальное представление главе администрации Октябрьского района с требованием устранить нарушения. В настоящее время незаконно установленные ограждения уже демонтированы.

Ольга Сергеева