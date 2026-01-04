В Саратовской области из-за непогоды перекрыты трассы: автобусы и грузовики не ходят

Из-за непогоды в Саратовской области 4 января временно приостановлена работа ряда автобусных маршрутов.
Ограничения введены для обеспечения безопасности пассажиров.
Также с 3-го января продолжают оставаться закрытыми участки федеральных трасс в нескольких районах области из-за снегопада и плохой видимости:
А-298 (км 36+250 — км 272+000)
Р-22 «Каспий» (км 549+000 — км 722)
Р-158 (км 516+100 — км 612)
А-228 (км 47 — км 292)
Р-207 (км 115+140 — км 313+940)
С сегодняшнего утра ограничено движение для грузового и маршрутного транспорта на трассах в Гагаринском, Энгельсском и других районах:
Р-229 (км 111+150 — км 396+094)
А-298 (км 272+000 — км 582+000)
А-228 (км 292+000 — км 428+295)
Ограничения на дорогах действуют до особого распоряжения. Участников дорожного движения и жителей региона просят учитывать ситуацию при планировании поездок.
Телефон горячей линии минтранса Саратовской области: 8 (8452) 240-240.
Ольга Сергеева