В Саратовской области из-за непогоды перекрыты трассы: автобусы и грузовики не ходят

Из-за непогоды в Саратовской области 4 января временно приостановлена работа ряда автобусных маршрутов.

Ограничения введены для обеспечения безопасности пассажиров.

Также с 3-го января продолжают оставаться закрытыми участки федеральных трасс в нескольких районах области из-за снегопада и плохой видимости:

А-298 (км 36+250 — км 272+000)

Р-22 «Каспий» (км 549+000 — км 722)

Р-158 (км 516+100 — км 612)

А-228 (км 47 — км 292)

Р-207 (км 115+140 — км 313+940)

С сегодняшнего утра ограничено движение для грузового и маршрутного транспорта на трассах в Гагаринском, Энгельсском и других районах:

Р-229 (км 111+150 — км 396+094)

А-298 (км 272+000 — км 582+000)

А-228 (км 292+000 — км 428+295)

Ограничения на дорогах действуют до особого распоряжения. Участников дорожного движения и жителей региона просят учитывать ситуацию при планировании поездок.

Телефон горячей линии минтранса Саратовской области: 8 (8452) 240-240.

Ольга Сергеева