«Боевое братство» вновь стало лучшим в ПФО

В Московской области прошло заседание Центрального Совета Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство».

На мероприятии подвели итоги работы за год и определили лучшие региональные и местные отделения.

В заседании участвовали представители 54 регионов России, включая членов Центрального Совета, руководителей наиболее эффективных региональных отделений и победителей окружных этапов смотра-конкурса местных отделений.

Саратовскую область представляли руководитель регионального отделения Сергей Авезниязов и начальник штаба областного отделения Максим Выдрин. Об этом сообщает ТГ-канал «Политика и общество».

По результатам деятельности за 2025 год Саратовское областное отделение «Боевого братства» добилось значительных успехов, отмеченных на высшем уровне:

Согласно приказу председателя Всероссийской организации, Саратовское отделение заняло 3 место в общероссийском рейтинге среди всех региональных отделений.

В Приволжском федеральном округе саратовцы признаны абсолютными лидерами, заняв 1 место.

Энгельсское районное отделение вошло в десятку сильнейших по итогам всероссийского смотра-конкурса местных отделений.

За эти достижения Саратовское областное отделение было награждено памятным знаком и ценными подарками.

«Эта награда — результат слаженной работы всего нашего актива, ветеранов и волонтеров по всей области. Мы видим высокую оценку наших проектов по патриотическому воспитанию, социальной поддержке ветеранов и их семей, а также общественно-полезной деятельности. Планируем и дальше развивать это направление, укрепляя наш вклад в развитие региона», — прокомментировал руководитель Саратовского областного отделения «Боевого братства» Сергей Авезниязов.

Подготовила Ольга Сергеева