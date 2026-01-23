В Саратовской области из-за сильного мороза отменили уроки почти в сотне школ

Из-за аномальных холодов сегодня, 24 января, отменены уроки для учащихся 97 школ в десяти районах области.

Об этом сообщило региональное министерство образования.

Решение об отмене занятий принималось с учётом не только температуры, но и других погодных факторов, таких как скорость ветра, которые сильно влияют на самочувствие человека на улице.

Отмены коснулись разных классов в зависимости от района:

В Воскресенском, Ивантеевском, Ртищевском и Хвалынском районах не учатся ученики 1-4 классов в 26 школах.

В девяти районах и посёлке Михайловский занятия отменены для учащихся 1-6 классов в 52 школах.

В населённых пунктах с наиболее суровыми условиями отмена затронула большее количество классов. Так, в 17 школах Краснокутского района не учатся школьники с 1 по 8 класс, в одной школе Ртищевского района — с 1 по 9 класс, а в школе Балтайского района занятия отменены для всех — с 1 по 11 класс.

По прогнозам, морозы будут усиливаться в выходные и в ночь на понедельник 26 января. Прогнозируются 30-градусные показания.

Ольга Сергеева