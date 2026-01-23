В регионах ПФО стартовал конкурс афиш для фестиваля «Театральное Приволжье»

В рамках VII сезона Фестиваля детских и молодёжных театральных коллективов «Театральное Приволжье» стартовал приём заявок на творческий конкурс афиш и плакатов.

К участию приглашаются жители всех регионов Приволжского федерального округа, — отметили в министерстве культуры Саратовской области.

Для участия необходимо подать заявку до 22 февраля через официальный сайт фестиваля, заполнив специальную форму в разделе «Конкурс афиш». Принять участие могут граждане России от 6 до 30 лет, постоянно проживающие на территории округа.

Фестиваль проходит под патронатом полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова и реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».

Ольга Сергеева