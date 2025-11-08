В Саратовской области из-за тумана ухудшится видимость на дорогах

В Саратовской области объявлено предупреждение о тумане.

По данным Главного управления МЧС по региону, в ночь на 9 ноября ожидается переменная облачность, которая приведет к образованию тумана. Местами видимость на дорогах может ухудшиться до 500 метров и даже ниже. Не исключены небольшие дожди.

Температурный фон в ночные часы составит от +2 до +7 градусов. Погоду будет формировать северо-западный ветер со скоростью 4-9 м/с, с отдельными порывами до 14 м/с.

Днём направление ветра сменится на юго-восточное, но его интенсивность сохранится. Ожидается, что температура воздуха прогреется до +6…+11 градусов. Значительных осадков в дневное время не прогнозируется.

