В Петровском районе простились с погибшим в СВО 23-летним командиром Юрием Тоцким

Житель Петровского района Юрий Тоцкий погиб во время специальной военной операции.

Сообщение о его гибели распространило 8 ноября местное издание «Петровские вести».

23-летний уроженец села Таволожка получил образование в петровской школе №7, затем освоил профессию сварщика в местном училище. После срочной службы в ракетных войсках Московской области он работал в ООО «Дорожник» и на заводе «Молот».

На фронте Тоцкий занимал должность командира мотострелкового отделения в звании младшего сержанта. Трагическая гибель военнослужащего произошла 29 июня. Церемония прощания с бойцом состоялась сегодня, 8 ноября.

Специальная военная операция продолжается с февраля 2022 года. Власти намеренно не называют общее число погибших на фронтах россиян.

Ольга Сергеева