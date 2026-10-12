Власти Саратовской области изменили порядок возмещения денег за льготные лекарства

В Саратовской области упростили возмещение за льготные лекарства

Губернатор Роман Бусаргин сообщил, что теперь компенсировать деньги за самостоятельно купленный препарат можно без суда — достаточно обратиться в министерство.

Раньше возмещение было возможно только через суд, если лекарство не выдали по бесплатному рецепту в течение 10 дней. Теперь льготнику нужно предоставить копию рецепта и паспорта, оригиналы платёжных документов, копию СНИЛС и реквизиты счёта. Запрос можно подать и через поликлинику в минздрав.

Деньги поступят в течение 30 рабочих дней.