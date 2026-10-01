Около 160 тыс. тонн перегрузили с железнодорожного на речной транспорт сначала года на ПривЖД

С начала 2026 года на полигоне Приволжской железной дороги выполнена перевалка около 160 тыс. тонн грузов с железнодорожного подвижного состава на речной транспорт.

Об этом сообщили в ходе IX Общероссийской конференции «Речные перевозки России – 2026», которая состоялась в Саратове.

Двухдневный форум объединил специалистов транспортно-логистического рынка, судовладельцев, портовиков и представителей смежных отраслей для обсуждения ключевых вызовов и перспектив развития грузовых перевозок.

Представители Приволжской магистрали приняли активное участие в работе экспертных площадок мероприятия.

В ходе мероприятия обсудили развитие мультимодальных маршрутов с использованием железнодорожного и водного транспорта, а также выработали решения, направленные на повышение пропускной способности транспортных коридоров страны. Сотрудники ПривЖД поделились опытом координации работы перевалочных пунктов и представили эффективные решения для перераспределения грузов.

Особый интерес участников вызвали вопросы контейнеризации и цифровизации перевозок на стыке двух видов транспорта, а также новые возможности для транспортировки агропродукции. Предложенные саратовскими специалистами подходы позволяют оптимизировать время доставки и снизить затраты грузовладельцев при перевалке товаров с железной дороги на речные суда.