В Саратовской области суд вынес приговор 39-летнему местному жителю, признанному виновным в незаконном сбыте боеприпасов.

Об этом сообщила региональная прокуратура.

По данным ведомства, мужчина занимался кладоискательством в Татищевском районе. С помощью металлоискателя он обнаружил в земле артиллерийский снаряд калибра 45 миллиметров со взрывателем и 13 пуль, которые спрятал, закопав обратно. Позже он продал боеприпасы через интернет — покупатель перевёл ему 3 тысячи рублей. Преступление раскрыли силовики: кладоискателя задержали и возбудили уголовное дело.

Суд приговорил фигуранта к 8,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Кроме того, у мужчины конфисковали металлоискатель, лопату и мобильный телефон — эти предметы использовались при совершении преступления.