Трёх саратовцев осудили за нелегальную торговлю чёрной икрой, — сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

По данным следствия, с января 2025 года по февраль текущего года супружеская пара и их знакомый приобрели у неустановленных лиц не менее 11 килограммов чёрной икры осетровых видов, занесённых в Красную книгу РФ. Икру один из фигурантов хранил у себя в квартире и продавал.

Действия саратовцев квалифицированы по ч. 3 ст. 258.1 УК РФ (незаконный оборот особо ценных водных биоресурсов, занесённых в Красную книгу, группой лиц по предварительному сговору). Суд приговорил 53-летнего и 41-летнего мужчин к 5 годам 2 месяцам условно, 45-летней женщине назначено 5 лет лишения свободы условно.