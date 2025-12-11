В Саратовской области количество лесных пожаров снизилось в 2025 году почти в 2 раза

В Саратовской области озвучили итоги пожароопасного сезона на территории лесного фонда области 2025 года. Информация об этом размещена в социальной сети ВКонтакте министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области.

Показатели 2025 года

Текущий сезон, с точки зрения пожарной безопасности, выдался достаточно сложным. Наиболее острая ситуация наблюдалась с апреля по май, а также в период с августа по сентябрь. В эти отрезки времени уровень пожарной опасности достигал 4 и 5 классов. В связи с этим четырежды вводились ограничения на посещение лесных массивов гражданами. Был активирован специальный противопожарный режим.

Однако, благодаря координированным действиям лесопожарных подразделений, а также взаимодействию с другими организациями, предусмотренными сводным планом тушения, удалось избежать серьезных последствий. В частности, активное участие принимали управление региональной безопасности правительства, МЧС и т.д.

Первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Саратовской области — начальник управления лесного хозяйства Денис Трошин рассказал: «Все вместе мы снизили площадь и количество лесных пожаров по уровню прошлого года практически в два раза. И самое главное — мы обеспечили оперативность тушения, то есть все пожары мы ликвидировали в первые сутки».

Предпринимаемые меры

Основной акцент делался на предупреждающие меры. Лесохозяйственные учреждения активно реализовывали противопожарные мероприятия в рамках государственных заданий. Особое внимание уделялось мониторингу, включающему наземное патрулирование, космический мониторинг и систему видеонаблюдения. Первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Саратовской области — начальник управления лесного хозяйства Денис Трошин поделился: «В этом году дополнительно мы купили три камеры. Они установлены в Диковском лесе – это особо охраняемая территория».

Как стало известно, до конца текущего года будет приобретена еще одна камера. Таким образом, общее количество камер видеонаблюдения «Лесохранитель» на территории лесного фонда Саратовской области достигнет 40 единиц.

Проводимые мероприятия направлены на предупреждение лесных пожаров, а при их возникновении на оперативное тушение, способствуя сохранению лесного фонда, что соответствует целям и задачам национального проекта «Экологическое благополучие», реализуемого при поддержке президента Российской Федерации Владимира Путина.

Дуся Иванова