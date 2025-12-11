В Саратовской области выросло число кадетских классов

На территории Саратовской области действует 111 кадетских и 118 казачьих классов.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, за последние три года их количество увеличилось на 40%. Сейчас в них обучаются более 5 тысяч детей.

Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин в рамках заседания Совета по взаимодействию с национальными и религиозными объединениями. Глава региона подчеркнул, что кадетские классы являются одним из важных и действенных механизмов в системе патриотического воспитания молодежи, и эта тема имеет сейчас приоритетное значение.

«От вклада каждого национального объединения, каждой конфессии зависит очень многое. Наша с вами общая задача — постоянно работать над тем, чтобы формировать общероссийскую гражданскую идентичность у детей с самого раннего возраста. Делать все, чтобы одними из главных ориентиров в их жизни были уважение к памяти защитников Отечества, к закону, к старшему поколению и к труду, к семье, а также бережное отношение к культурному наследию всех народов России», — обратился к присутствующим губернатор.

На территории Саратовской области за этот год прошло более 600 мероприятий патриотической направленности. Губернатор подчеркнул, что подобные форматы помогают формировать у молодежи мировоззрение, основанное на ответственности, дисциплине, патриотизме, активной гражданской позиции и понимании ценности семьи и Родины. Важнейшую роль здесь играет и создание инфраструктуры. В качестве примера Роман Бусаргин привел организованный в лагере «Родничок» центр допризывной подготовки молодежи. Планируется, что он в дальнейшем станет базой для команд-участников военно-патриотических соревнований, таких как «Зарница».

В 2026 году, который объявлен президентом Владимиром Путиным Годом единства народов России, по словам губернатора Романа Бусаргина, особенно важно будет продолжить совместную работу по сохранению культурных ценностей и традиций и популяризации их среди молодежи. Кроме того, приоритетным направлением остается и сопровождение иностранных граждан, постоянно проживающих в регионе, а также лиц, принятых в гражданство Российской Федерации.

«Эта работа строится вокруг фундаментальных принципов: уважение к закону, истории, нашим ценностям и культуре. Необходимо, чтобы мероприятия охватывали все категории иностранных граждан. Немаловажная часть этой работы — наставническая вовлеченность национальных объединений и религиозных конфессий. Уверен, что подобный подход позволит лишь укрепить наше единство», — резюмировал Роман Бусаргин.

Подготовила Ольга Сергеева