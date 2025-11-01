В Саратовской области кроссовер слетел с дороги: пострадал пожилой водитель

В Ровенском районе водитель Skoda попал в кювет и был госпитализирован.

В Ровенском районе Саратовской области произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим. По информации регионального управления ГАИ, 31 октября примерно в 15:00 неподалеку от поселка Ровное 64-летний водитель автомобиля Skoda Yeti не справился с управлением и съехал в придорожный кювет.

В результате ДТП мужчина получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ольга Сергеева