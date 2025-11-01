Саратовская область отправила на экспорт в разные страны 440 тысяч тонн зерна

Регион отправил на внешние рынки 440 тысяч тонн зерновой продукции.
О значительных объемах зернового экспорта из Саратовской области сообщил 1 ноября руководитель межрегионального управления Россельхознадзора Джамбул Исмагулов.
Чиновник отметил, что в текущем году аграрии области собрали суммарно 7 миллионов тонн зерновых, зернобобовых и масличных культур, что подтверждает статус Саратовской области как одного из ключевых зернопроизводящих регионов России.
География экспорта охватывает несколько стран:
Азербайджан закупает продовольственную пшеницу;
Турция импортирует нут, подсолнечный шрот и муку;
Казахстан получает сафлор, ячмень и пшеницу;
Иран закупает фуражный ячмень.
Данные показатели демонстрируют устойчивое развитие агропромышленного комплекса региона и его важную роль в обеспечении продовольственной безопасности страны.
Ольга Сергеева