Саратовская область отправила на экспорт в разные страны 440 тысяч тонн зерна

Регион отправил на внешние рынки 440 тысяч тонн зерновой продукции.

О значительных объемах зернового экспорта из Саратовской области сообщил 1 ноября руководитель межрегионального управления Россельхознадзора Джамбул Исмагулов.

Чиновник отметил, что в текущем году аграрии области собрали суммарно 7 миллионов тонн зерновых, зернобобовых и масличных культур, что подтверждает статус Саратовской области как одного из ключевых зернопроизводящих регионов России.

География экспорта охватывает несколько стран:

Азербайджан закупает продовольственную пшеницу;

Турция импортирует нут, подсолнечный шрот и муку;

Казахстан получает сафлор, ячмень и пшеницу;

Иран закупает фуражный ячмень.

Данные показатели демонстрируют устойчивое развитие агропромышленного комплекса региона и его важную роль в обеспечении продовольственной безопасности страны.

Ольга Сергеева