В Саратовской области круглосуточно работает «Детский телефон доверия»

В Саратовской области продолжает работу «Детский телефон доверия». Служба доступна круглосуточно, бесплатно, анонимно и конфиденциально. Квалифицированные психологи и консультанты готовы оказать профессиональную поддержку, а также проконсультировать по вопросам социальной сферы и законодательства.

Заместитель министра труда и соцзащиты Светлана Савочкина сообщила, что ежегодно услугой пользуются около 30 тысяч жителей. С начала 2026 года зарегистрировано почти 8 тысяч обращений, из которых свыше 5 тысяч — от детей и подростков. Самая частая тема — сложности в отношениях между детьми и взрослыми.

Подростки также часто обращаются с вопросами об общении со сверстниками и выборе профессии. Связаться со службой можно по федеральному номеру 8-800-2000-122 или короткому номеру 124 с мобильного телефона.