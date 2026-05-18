«Ростелеком» напомнил саратовским школьникам способы защиты от телефонных мошенников

На онлайн-уроке по цифровой грамотности «Ростелеком» рассказал саратовским школьникам, как защититься от телефонных мошенников. Занятие прошло 15 мая, к видеотрансляции присоединились более 450 старшеклассников из различных районов области.

Урок организован в рамках всероссийского просветительского проекта «Цифровой ликбез» . Тему телефонного мошенничества подростки вместе с экспертами «Ростелекома» разобрали на примере вымышленных персонажей — жителей подводного города, один из которых попал в неприятную историю. Школьники узнали, как распознать подозрительный звонок, как правильно реагировать на срочные запросы и просьбы о помощи и какие средства защиты необходимо установить на смартфон.

Юлия Яшкина, директор по работе с массовым сегментом Саратовского филиала ПАО «Ростелеком»:

«По данным экспертов «Ростелекома» по кибербезопасности, злоумышленники всё чаще используют схемы, направленные на детей. Мошенники пытаются добраться до банковских приложений родителей, а значит, и до семейных сбережений. В прошлом году было зафиксировано более семи тысяч таких случаев. На уроке учащиеся узнали, как действовать в любой подозрительной ситуации: сохранять спокойствие, проверять информацию, не передавать никому личные данные, коды и пароли, а также обращаться к взрослым за помощью».

Анастасия Черепанова, первый заместитель министра цифрового развития и связи Саратовской области:

«Мошенники становятся изощреннее, но и инструменты защиты совершенствуются. На федеральном уровне уже работают запрет на оформление сим-карт без личного присутствия, самозапрет на спам-звонки и маркировка корпоративных вызовов. Но важно помнить: от 80 процентов угроз человека защищает соблюдение простых правил. Цифровая безопасность — в наших руках».

Материалы уроков по цифровой грамотности одобрены специалистами Института изучения детства, семьи и воспитания и рекомендованы для просмотра школьниками вместе с родителями и педагогами. Для учителей «Ростелеком» подготовил комплект методических материалов, который поможет самостоятельно провести занятие по теме «Телефонное мошенничество».

