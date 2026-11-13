В Саратовской области почти 27 тысяч работников «вышли из тени»

За 10 месяцев 2026 года в Саратовской области официально трудоустроили 26,7 тысячи человек, которые раньше работали нелегально.

Это 91,9% от годового плана, сообщили в региональном министерстве труда и соцзащиты. Больше всего работников вышли из «тени» в торговле и сельском хозяйстве.

Лидерами по легализации стали ЗАТО Светлый, а также Михайловский, Татищевский и Балашовский районы. Кроме того, с начала года в области зарегистрировали 3,7 тысячи самозанятых и 2,4 тысячи предпринимателей. Сколько самозанятых и ИП было ликвидировано, в ведомстве не уточнили.

В министерстве также рассказали, что с 2027 года регионы начнут оценивать по эффективности борьбы с нелегальной занятостью.