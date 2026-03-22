В Саратовской области мерами господдержки охвачены 100 тысяч семей с детьми

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что в регионе продолжится комплексная поддержка семей с детьми.

Об этом глава региона сообщил на отчетном форуме реготделения «Единой России».

По словам Бусаргина, в рамках Народной программы уже проделана масштабная работа, результаты которой ощущают жители. В настоящее время различные меры поддержки в области получают свыше 100 тысяч семей с детьми.

Губернатор подчеркнул, что поддержка семей с детьми — приоритет государственной политики, обозначенный президентом. За последнее время в регионе принят целый ряд решений в этой сфере.

Среди ключевых достижений: полностью отремонтированы женские консультации, где теперь работают службы поддержки будущих родителей; ликвидирована очередь на процедуру ЭКО; продолжается масштабное обновление оборудования в Перинатальном центре.

Кроме того, введено новое ежемесячное региональное пособие для молодых мам, а также выплаты при рождении двойни и тройни. Постоянно расширяются меры поддержки многодетных семей.

«Это только малая часть реализуемых решений, которые были бы невозможны без федеральной поддержки, личного участия нашего президента Владимира Владимировича Путина, председателя Государственной думы Вячеслава Викторовича Володина и партийного руководства», — резюмировал Роман Бусаргин.

Ольга Сергеева