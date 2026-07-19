В Саратовской области мигранты часто страдают от половых инфекций

В регионе зафиксировано снижение заболеваемости ИППП на 6%.

Соответствующие данные привела заместитель главного врача областного клинического кожно-венерологического диспансера Людмила Шерстобитова на брифинге в региональном министерстве здравоохранения.

Показатель заболеваемости за январь–июнь текущего года сократился на 6,1% в сравнении с аналогичным периодом 2025 года.

По информации специалиста, большинство выявленных случаев приходится на пациентов в возрасте старше 40 лет. В возрастной группе до 18 лет случаи инфицирования не регистрировались на протяжении последних десяти лет.

Шерстобитова также указала на увеличение доли случаев с бессимптомным течением заболеваний. В числе факторов, влияющих на данную тенденцию, называются бесконтрольное применение антибиотиков и особенности биологии возбудителей инфекций.

Кроме того, по данным ведомства, на долю мигрантов приходится от 20 до 25% от общего числа заболевших ИППП в регионе.

Ольга Сергеева