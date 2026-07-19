Желание вернуть парня стоило юной саратовчанке 270 тысяч рублей

Саратовчанка отдала 270 тысяч рублей «тарологу-коучу» за надежду вернуть бывшего.

В Кировском районе Саратова 20-летняя девушка стала жертвой мошенников, поверив обещаниям псевдоэксперта из социальных сетей. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

По информации полиции, потерпевшая наткнулась на прямой эфир, в котором мужчина предсказывал будущее с помощью карт Таро. Заинтересовавшись, она написала ему в мессенджер и рассказала о своей проблеме: девушка хотела вернуть бывшего молодого человека, который уже состоял в новых отношениях.

«Таролог-коуч» взялся помочь, но предложил отвечать на вопросы по очереди, устанавливая плату за каждый отдельный ответ. В результате доверчивая саратовчанка перевела на разные абонентские номера в общей сложности 270 тысяч рублей. Из них около 109 тысяч она оформила в кредит, остальное — личные сбережения.

Осознав, что её обманули, девушка обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

В МВД призывают граждан не доверять онлайн-гадалкам, целителям и коучам, обещающим решить личные вопросы за деньги, и не переводить средства незнакомцам.

Ольга Сергеева