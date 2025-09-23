В Саратовской области молодой человек на «Ладе» сбил 9-летнюю девочку

В Балашове девятилетняя девочка пострадала в ДТП.

20 сентября в Балашове произошло дорожно-транспортное происшествие с участием ребенка. Инцидент случился вечером на улице 9-го Января.

Согласно сообщению ГАИ, водитель автомобиля ВАЗ-21099 совершил наезд на 9-летнюю девочку. После этого машина врезалась в припаркованный автомобиль «Рено Каптюр».

В результате аварии несовершеннолетняя пешеход получила травмы и была госпитализирована. По факту ДТП проводятся проверочные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ольга Сергеева