В Саратовской области молодой человек на «Ладе» сбил 9-летнюю девочку

В Балашове девятилетняя девочка пострадала в ДТП.
20 сентября в Балашове произошло дорожно-транспортное происшествие с участием ребенка. Инцидент случился вечером на улице 9-го Января.
Согласно сообщению ГАИ, водитель автомобиля ВАЗ-21099 совершил наезд на 9-летнюю девочку. После этого машина врезалась в припаркованный автомобиль «Рено Каптюр».
В результате аварии несовершеннолетняя пешеход получила травмы и была госпитализирована. По факту ДТП проводятся проверочные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ольга Сергеева