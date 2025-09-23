В Саратовской области внезапно выросла заболеваемость ОРВИ среди школьников

В Саратовской области за неделю почти на 50% выросла заболеваемость ОРВИ.

По информации регионального управления Роспотребнадзора, с 15 по 21 сентября было зарегистрировано 19 268 случаев заражения ОРВИ. Этот показатель на 48% превысил данные предыдущей семидневки.

Наиболее значительный рост отмечен в двух возрастных категориях: среди школьников 7-14 лет и взрослых старше 15 лет. Хотя на долю Саратова приходится треть всех случаев по области (32,7%), темпы прироста заболеваемости в городе оказались ниже средних по региону и составили 20%.

Специалисты связывают всплеск с активной циркуляцией негриппозных вирусов, в основном риновирусов. На данный момент против гриппа уже привито более 356 тысяч жителей области, из них 157 тысяч — дети.

Ольга Сергеева