Вечером в Саратовской области мотоциклист с пассажиркой покалечились в ДТП

Два человека пострадали в ДТП в Ершовском районе.

Вечером 23 мая в Ершовском районе Саратовской области произошло дорожно‑транспортное происшествие: в 21:00 вблизи Ершова столкнулись автомобиль Kia Sportage и мотоцикл Racer.

За рулём легковушки был 32‑летний мужчина, мотоциклом управлял 18‑летний водитель. В результате аварии мотоциклист и его пассажирка (2007 года рождения) были доставлены в медицинское учреждение.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП и устанавливают виновника происшествия.

Ольга Сергеева