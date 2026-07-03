В Саратовской области может появиться топливо с серой по новым стандартам

Правительство России пошло на беспрецедентный шаг для стабилизации топливного рынка.

До 31 декабря 2026 года отдельным нефтеперерабатывающим заводам разрешили выпускать бензин и дизель с повышенным содержанием серы, соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, НПЗ смогут поставлять на внутренний рынок бензин экологического класса К5 с массовой долей серы не более 150 миллиграммов на килограмм вместо прежних строгих норм в 10 мг/кг, а для дизельного топлива этот показатель увеличен до 350 миллиграммов на килограмм, при этом также допускается содержание ароматических углеводородов до 42%, монометиланилина — не более 1% и оксигенатов (этанола) — не выше 5%.

В Минэнерго пояснили, что такое решение позволит направить на российский рынок дополнительные объемы топлива для удовлетворения существующего спроса, однако подчеркнули, что горючее с такими характеристиками не будет маркироваться единым знаком обращения продукции на рынке ЕАЭС.

Ольга Сергеева