3 июля Саратовскую область накрыла мощная волна геомагнитных возмущений

Землю накрыла геомагнитная буря.

Наша планета оказалась во власти сильной геомагнитной бури класса G2, вызванной солнечной вспышкой высшего уровня X1.1, зафиксированной Лабораторией солнечной астрономии ИКИ РАН в ночь на 1 июля.

Геомагнитная буря стихнет лишь 4 июля.

Вспышка произошла в активной области Солнца и достигла максимума в 23:50 мск 1 июля. Уровень X1.1 всего на 10% превышает нижнюю границу высшего класса, однако из-за расположения активного центра точно на линии Солнце-Земля удар оказался ощутимым.

Многие граждане могут чувствовать себя неважно на фоне таких бурь, а техника — выходить из строя.

Специалисты продолжают наблюдение за гигантским солнечным пятном, вошедшим в десятку крупнейших за десятилетие. Оно уступает лишь рекордной области мая 2024 года, породившей сильнейшую бурю за последние 20 лет.

Ольга Сергеева