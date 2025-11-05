В Саратовской области на экологических акциях высадили 12 миллионов деревьев

В Саратовской области в этом году высадили около 12 миллионов деревьев в рамках акций «Сад памяти» и «Сохраним лес».

Весенняя акция «Сад памяти» позволила региону занять первое место в России: силами почти 8 тысяч участников было высажено около 9 миллионов сеянцев. Осенью в рамках акции «Сохраним лес» планируется высадить еще 3 миллиона деревьев.

Как отметил министр природных ресурсов Константин Доронин, активное участие в экологических мероприятиях принимает молодежь, что способствует воспитанию бережного отношения к природе.

Ольга Сергеева