Депутат Калинин и команда «Ветеранских вестей» побывали с визитом в Сербии

Депутат Саратовской облдумы, Президент Медиахолдинга «Ветеранские вести», член Общественного совета при Министерстве обороны России, ветеран боевых действий, полковник запаса Вячеслав Калинин в столице Сербии Белграде провел встречу с главой Русского дома Евгением Барановым.

Стороны обсудили вопросы увековечения исторической памяти, противодействия фальсификации истории, а также сохранения русского культурного наследия в Сербии.

Вячеслав Калинин передал в дар Русскому дому в Белграде новую редакцию трехтомника «Русский некрополь в Белой церкви. Сербия», рассказывающего о более чем шестистах русских офицерах, которые нашли свой последний путь в братской Сербии после гражданской войны в России (авторы – Вячеслав Калинин и Александр Суслонов).

Кроме этого, на встрече обсуждались вопросы по краеведческой работе по установлению имён русских офицеров и советских воинов в сербских городах Панчево, Нови-Саде, Нише, Вранье.