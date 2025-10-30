В Саратовской области на нацпроекты потратили более 21 млрд рублей в 2025 году

Объем финансирования национальных проектов в регионе превысил 21 млрд рублей.

По информации министерства финансов Саратовской области, в 2025 году основную часть средств — 13,3 млрд рублей — составили федеральные ассигнования.

Наибольшее финансирование получил проект «Инфраструктура для жизни» — 10,5 млрд рублей. Значительные суммы были направлены на проекты «Молодежь и дети» (3,8 млрд рублей) и «Семья» (3,5 млрд рублей). На цели проекта «Продолжительная и активная жизнь» выделено 3 млрд рублей.

Наименьший объем средств освоен в рамках проектов:

«Экологическое благополучие» — 72,4 млн рублей;

«Туризм» — 69,3 млн рублей;

«Кадры» — 29,8 млн рублей;

«Эффективная и конкурентная экономика» — 16,9 млн рублей.

Кроме того, муниципальным образованиям региона перечислено 8,6 млрд рублей для реализации национальных проектов.

Наталья Мерайеф