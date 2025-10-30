Роспотребнадзор: в регион поступила крупная партия вакцины от гриппа на 2 млн доз

В конце октября в Саратовскую область поступила заключительная партия противогриппозной вакцины в объеме более 463 тысяч доз.
По информации регионального управления Роспотребнадзора, общий объем поставок, полностью финансируемых из федерального бюджета, превысил 1 млн 189 тысяч доз.
Используемые вакцины относятся к последнему поколению и содержат высокоочищенные антигены актуальных штаммов вируса. По данным ведомства, они формируют защитный иммунитет у 85-95% привитых, значительно снижая риск тяжелого течения заболевания и развития осложнений.
В приоритетном порядке вакцинация рекомендована следующим группам населения:
детям с 6 месяцев, школьникам и студентам;
работникам социальной сферы (медицина, образование, торговля, транспорт, ЖКХ);
государственным служащим, сотрудникам правоохранительных органов и призывникам;
беременным женщинам;
лицам старше 60 лет и гражданам с хроническими заболеваниями.
Ольга Сергеева