В Саратовской области на треть выросло производство лекарств, одежды и компьютеров

Промпроизводство в Саратовской области за семь месяцев выросло на 2,4%.

Как сообщил 11 сентября министр экономического развития Андрей Разборов, в обрабатывающих отраслях рост составил 6,7%.

Наибольший рост показало производство лекарств (+37,5%), одежды (+35,9%), электроники (+31,3%) и текстиля (+22,8%). Ставится задача удержать годовой индекс на уровне 104,3%.

Кроме того, за первое полугодие на десяти предприятиях было налажено импортозамещение 37 видов продукции в электронике, автопроме, авиационной промышленности и производстве аккумуляторов.