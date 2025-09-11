В Саратовской области убрано 53% посевных площадей в сентябре

В Саратовской области уборочная кампания задействовала 21 тыс. человек, 6,8 тыс. комбайнов и 7 тыс. единиц грузовой техники.

Регион лидирует в ПФО по валовому сбору зерна — намолочено 4,4 млн тонн, что на 26% выше прошлогоднего уровня.

Плановый показатель Минсельхоза в 5 млн тонн будет выполнен. Половина урожая — продовольственная пшеница высоких классов, что в три раза перекрывает потребности области и наращивает экспорт.

Параллельно убрано 139 тыс. тонн свёклы, 128 тыс. тонн овощей, 104 тыс. тонн картофеля и другие культуры. Посев озимых выполнен на 81% (891 тыс. га из 1,1 млн га плана). Используются исключительно отечественные семена, более половины — саратовской селекции.