В Саратовской области начали производить больше военной одежды

За первые три квартала года в Саратовской области объём выпуска швейных изделий увеличился на 64% относительно аналогичного периода прошлого года.

Такой значительный рост обусловлен вводом в эксплуатацию новой фабрики по производству форменной и специальной одежды, которая в текущем году вышла на проектную мощность. Предприятие шьет по оборонзаказу для фронта. Кстати, заработная плата для нашего региона высокая порядка 100 тыс. рублей в месяц.

Параллельно в регионе зафиксирован 18-процентный рост производства текстильных изделий, достигнутый за счёт увеличения объёмов отгрузок на двух промышленных предприятиях.

Ольга Сергеева