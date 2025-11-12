ГД расширила перечень оснований для увольнения мигрантов

Принят закон, согласно которому ограничения на осуществление трудовой деятельности, которые регионы вводят для мигрантов, станут законным основанием для их увольнения.

Сейчас Трудовой кодекс позволяет работодателям прекращать трудовые договоры с иностранными сотрудниками, чтобы привести их численность только в соответствие с федеральными законами, указами Президента или постановлениями Правительства. Предлагается добавить в этот список нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации.

Как отмечал ранее председатель ГД Вячеслав Володин, вопросы совершенствования миграционной политики являются приоритетными в работе депутатов. При этом, по его словам, «у регионов должно быть больше полномочий для регулирования трудовой миграции, чтобы они могли осуществлять более тонкую настройку законодательства в этой части».

Об этом 12 ноября сообщает пресс-служба Госдумы.

Ольга Сергеева