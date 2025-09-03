В Саратовской области начались осенние обработки животных

Ветеринарные службы региона приступили к плановым осенним мероприятиям по профилактике опасных заболеваний животных.

Специалисты Ивантеевской, Калининской и Новоузенской станций проводят забор крови у крупного рогатого скота для анализов на бруцеллез, лейкоз и туберкулез. Одновременно выполняется вакцинация против сибирской язвы и эмфизематозного карбункула.

Ветеринары ведут разъяснительную работу с владельцами животных, напоминая об обязательности проведения профилактических мероприятий и юридической ответственности за нарушение ветеринарных правил. Обработки проводятся во всех районах области согласно утвержденному графику.