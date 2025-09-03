В Энгельсе открылась современная библиотека после реконструкции по нацпроекту

Центральная городская библиотека Энгельса завершила масштабное преображение в рамках национального проекта «Семья». На модернизацию было направлено 23 миллиона рублей — 15 миллионов из федерального бюджета и 8 миллионов из местного.

В здании полностью заменили коммуникации, установили новейшее оборудование: автоматизированную станцию выдачи книг, интерактивные панели и компьютеры с доступом к федеральным ресурсам. Особое внимание уделили доступной среде — появились пандусы, тактильная навигация и адаптированные санузлы. Для детей создали игровую зону.

Библиотека стала современным пространством для чтения, обучения и культурного отдыха. Открытие состоялось в конце сентября при участии представителей министерства культуры области. Проект реализован по инициативе президента России Владимира Путина.