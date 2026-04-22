В Саратовской области началось онлайн-голосование за объекты благоустройства 2027 года

В регионе стартовало онлайн-голосование, по итогам которого определят общественные пространства, подлежащие комплексному обновлению через год.

Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Роман Бусаргин.

Проголосовать за понравившийся объект можно на специализированной цифровой платформе. Всего жителям области предстоит выбрать из 195 локаций, расположенных в разных муниципальных образованиях региона.

Приведение территорий в порядок будет осуществляться в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», который является частью национального проекта «Инфраструктура для жизни». Как отметил глава региона, с момента запуска этой программы по всей стране уже благоустроено свыше 80,5 тысячи общественных зон.

