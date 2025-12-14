В Саратовской области наградили победителей конкурса «Хрустальное сердце»

В Саратове состоялась церемония награждения победителей регионального конкурса в сфере добровольчества «Хрустальное сердце Саратовской области 2025».

Мероприятие было организовано местным отделением Союза добровольцев России.

В этом году призёрами и победителями стали 130 волонтёрских инициатив, представленных в 12 различных номинациях. Одной из новых тематических категорий 2025 года стала номинация «ЭКО волонтёр года», а для юных участников была учреждена специальная номинация «Дорогою добра».

Все финалисты получили почётные грамоты и памятные подарки. Конкурс призван выявлять и поощрять наиболее яркие и эффективные практики в сфере добровольчества региона, — сообщили в правительстве региона.

Ольга Сергеева