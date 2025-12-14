В СГТУ откроются три новые лаборатории при поддержке концерна «Росэнергоатом»

В Саратовском техническом университете имени Гагарина при поддержке концерна «Росэнергоатом» откроют три новые лаборатории.

Решение принято на встрече ректора СГТУ Сергея Наумова с выпускником вуза, директором Балаковской АЭС Юрием Максимовым.

Лаборатории «Высокотемпературные материалы, покрытия и технологии», «Материалы в термоэлектрохимической генерации энергии» и лаборатория безопасного использования водорода будут готовить инженерные кадры для атомной отрасли.

В рамках Дня карьеры студенты также посетили лекцию и ярмарку вакансий «Росэнергоатома».

Ольга Сергеева