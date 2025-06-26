В Саратовской области налажено производство мягкой кровельной битумной черепицы и фасадной плитки

В Саратовской области внедрена современная автоматизированная технология выпуска мягкой кровельной битумной черепицы и фасадной плитки, не имеющая аналогов в России и странах СНГ.

Производственная линия запущена в рамках реализации инвестиционного проекта на базе завода «Технониколь» в поселке Дубки.

Об этом рассказал губернатор Роман Бусаргин.

Объем инвестиций превысил 1,2 млрд рублей. Специалисты отмечают, что на заводе установлена уникальная система управления хранением, подачей битума, разработанная российскими специалистами. Кроме того, есть возможность смены формы и цвета материала без остановки технологического процесса.

С момента запуска предприятия отгружено 10 тысяч квадратных метров кровельной черепицы и фасадной плитки. После выхода на полную мощность здесь смогут выпускать до 10 млн квадратных метров продукции в год. Этого объема хватит, чтобы обеспечить кровлей порядка 80 тысяч домов.

— Реализация подобных проектов способствует укреплению экономики региона, создавая новые высокотехнологичные рабочие места и еще больше повышая инвестиционную привлекательность области, — отметил глава региона в своем ТГ-канале.