Андрей Еремин: О заполненности квот от лечебных учреждений

На встрече с губернатором вопрос заполненности квот от лечебных учреждений региона кандидатурами абитуриентов звучал принципиально.

И я поддерживаю Романа Викторовича, что при сложившихся благодаря его поддержке благоприятных условиях для целевиков, невыполнение плана по замещению квоты говорит о недоработки на местах.

Университет оказывает максимальное содействие и в вопросах установления прямой коммуникации. Мы всегда открыты для организации встреч с потенциальными работодателями.

Специально для этого весь учебный год реализовывался проект «ПроКарьера». Ещё останется время, чтобы усилить работу и принять необходимые меры.