В Саратовской области назвали отрасли экономики с наибольшим падением прибыли бизнеса

Доходы бюджета Саратовской области сократились из-за падения налога на прибыль.

В Саратовской области зафиксировано существенное снижение поступлений налога на прибыль организаций. В ходе заседания областной думы министр финансов региона Ирина Бегинина представила поправки в бюджет, предусматривающие сокращение этих доходов на 3,3 миллиарда рублей.

Наибольшее падение прибыли отмечено в ключевых отраслях экономики:

Строительство: снижение на 8 млрд рублей;

Обрабатывающая промышленность: снижение на 2 млрд рублей;

Сфера страхования и финансов: снижение на 1,5 млрд рублей.

В результате уточнённых параметров ожидается, что доходы регионального бюджета по итогам года составят 186,2 млрд рублей, расходы — 208,2 млрд рублей. Дефицит бюджета прогнозируется на уровне 22 млрд рублей.

