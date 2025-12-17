МВД: в Саратове по схеме Ларисы Долиной успели продать четыре квартиры

С начала года в Саратове было выявлено четыре случая продажи квартир, владельцы которых стали жертвами дистанционных мошенников.

Об этом сообщил замначальника Следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов.

По его данным, по стране зафиксировано не менее 157 таких сделок, причём основная их часть приходится на Москву (61 случай) и Санкт-Петербург с областью (27 случаев). Официальной статистики по данной схеме мошенничества не существует, цифры были собраны вручную по 15 регионам.

Суды, по словам представителя МВД, лишь в 20% случаев возвращают жильё обманутым владельцам. В 40% сделок аннулируются, а в остальных случаях право собственности остаётся за новыми владельцами.

Тема актуализировалась на фоне судебного спора певицы Ларисы Долиной с покупательницей её квартиры Полиной Лурье. После того как Верховный суд окончательно признал право собственности за Лурье, он по поручению своего председателя подготовит обзор судебной практики по подобным сделкам.

Этот громкий инцидент уже повлиял на рынок: доверие к сделкам упало, а продавцам недвижимости теперь нередко требуют справки из психоневрологических диспансеров.

Наталья Мерайеф