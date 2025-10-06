В Саратовской области немного снизилось число заболевших ОРВИ

За последнюю неделю — с 29 сентября по 5 октября — в Саратовской области зафиксировано 16 336 случаев заболевания ОРВИ.

По данным регионального Роспотребнадзора, это на 13,80% ниже показателей предыдущей семидневки.

Специалисты отмечают отрицательные темпы прироста заболеваемости среди школьников 7-14 лет, а также значительное замедление распространения инфекции среди взрослого населения. Лабораторный мониторинг показывает, что в регионе продолжают циркулировать вирусы негриппозной этиологии, в основном риновирусы.

Для сравнения: на предыдущей неделе было зарегистрировано 18 952 случая ОРВИ.

Ольга Сергеева