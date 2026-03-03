В Саратовской области ночью объявили угрозу атаки БПЛА

Ночью в регионе объявляли ракетную опасность из-за угрозы БПЛА.

На территории региона сегодня, 3 марта, временно вводился режим ракетной опасности. Сигнал поступил от Министерства обороны, которое предупредило о возможной атаке беспилотников.

Губернатор Роман Бусаргин проинформировал жителей через свой Telegram-канал о приведении всех экстренных служб в состояние полной готовности. В местах предполагаемой угрозы могли включаться сирены и системы оповещения.

В региональном управлении МЧС призвали граждан соблюдать меры предосторожности: не приближаться к окнам, отключить коммуникации и укрыться в безопасных местах — между капитальных стен или в подземных переходах. Позже ведомство официально отменило действие режима ракетной опасности.

Ольга Сергеева