В саратовском регионе в производство кварцевого песка вложат два миллиарда рублей

В Ртищевском районе завершен второй этап крупного инвестпроекта по производству кварцевого песка.

АО «Кварцит-2000» получило разрешение на ввод в эксплуатацию узла сушки, рассева и фасовки. Объект построен в 2025 году для улучшения качества обогащения песков.

Проект реализуется в три этапа с общим объемом инвестиций 2 млрд рублей. В планах — строительство обогатительной фабрики и создание 40 рабочих мест в 2026-2027 годах.

Для региона это первое производство высококачественного кварцевого песка, используемого для гидроразрыва пласта, стекольной и литейной промышленности.

Как отметил министр инвестиционной политики Александр Марченко, на старте инвестору помогли урегулировать земельный вопрос при содействии Корпорации развития и районной администрации. Директор Корпорации Александр Храпугин добавил, что сопровождение проекта позволяет инвестору уверенно соблюдать запланированные сроки.

Предприятие делает акцент на безотходном производстве и восстановлении нарушенных земель.

Ольга Сергеева