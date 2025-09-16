В Саратовской области ночью предупредили об угрозе БПЛА

В Саратовской области введена повышенная готовность в связи с угрозой применения беспилотных летательных аппаратов.
Об этом в ночь на вторник 16 сентября сообщил губернатор Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.
По информации, полученной от Министерства обороны РФ, существует вероятность атаки БПЛА. В районах потенциальной угрозы могут быть задействованы системы оповещения населения. Все оперативные службы региона приведены в состояние полной готовности.
Ранее Росавиация сообщила о введении временных ограничений на работу аэропорта Саратов (Гагарин). Ограничения на прием и вылет воздушных судов введены в целях обеспечения безопасности полетов.
Наталья Мерайеф