В Саратовской области ночью предупредили об угрозе БПЛА

В Саратовской области введена повышенная готовность в связи с угрозой применения беспилотных летательных аппаратов.

Об этом в ночь на вторник 16 сентября сообщил губернатор Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

По информации, полученной от Министерства обороны РФ, существует вероятность атаки БПЛА. В районах потенциальной угрозы могут быть задействованы системы оповещения населения. Все оперативные службы региона приведены в состояние полной готовности.

Ранее Росавиация сообщила о введении временных ограничений на работу аэропорта Саратов (Гагарин). Ограничения на прием и вылет воздушных судов введены в целях обеспечения безопасности полетов.

Наталья Мерайеф