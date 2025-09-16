В Саратове восстановят и обновят ограждения школ и детских садов

В Саратове в этом году будут восстановлены и обновлены ограждения школ и детских садов.

Вячеслав Володин в ходе рабочей поездки анонсировал новый депутатский проект, в рамках которого в 2025 году будут восстановлены и отремонтированы ограждения школ и детских садов в Саратове.

Появляется возможность выйти на восстановление ограждений [школ и детских садов], потому что ограждения можно устанавливать и в сентябре, и в октябре, и в ноябре. У нас получается в этом году с вами решить вопрос в Заводском, Октябрьском, Волжском, Фрунзенском, Ленинском районах, охватить Кировский и Гагаринский, – подчеркнул Володин.

Напомним, до ноября 2025 года в Саратове при поддержке Вячеслава Володина будет реализован депутатский проект по ремонту дворовых территорий школ и детских садов.

Об этом сообщает ТГ-канал «Володин Саратов». В ближайшее время паблик разместит список, в каких образовательных учреждениях Саратова будут заменены ограждения.

Подготовила Ольга Сергеева