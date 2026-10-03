В Саратовской области обещают дождь со снегом и ночные заморозки до минус 3 градусов

В субботу, 3 октября, в Саратовской области прогнозируются неблагоприятные метеорологические явления.

По информации синоптиков, в течение суток ожидается переменная облачность. Ночью местами, днём в большинстве районов — небольшие осадки в виде дождя и снега. На отдельных участках дорог возможна гололедица.

Ветер северо-западный, 6–11 м/с, ночью с порывами до 14 м/с, днём при усилении — 15–17 м/с.

Температура воздуха ночью составит от -3 до +2°, днём — от +3 до +8°, сообщает Саратовский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ольга Сергеева